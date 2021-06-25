Град та шквали: ДСНС попередила українців про небезпеку в вихідні дні

У суботу, 26 червня, на територію України обрушаться грози та шквали. Про це попереджає ДСНС.

«26 червня у західних, вдень в північних та південних областях, а 27 червня в Україні — грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15−20 м/с», — йдеться в повідомленні

А синоптик Наталя Діденко прогнозує, що в уже в п'ятницю, 25 червня, в західних областях відчутно похолодає. Наступного дня прохолода продовжить поширюватися в центральній частині країни, але на більшій частині території ще буде спекотно: до +30 градусів. У неділю дощі та грози досягнуть східних областей. У цей день похолодає на більшій частині території України, зокрема в Києві, де температура знизиться до +28 градусів.

Нагадаємо, що спека в Києві тримається на рекордному рівні.

Фото: Facebook / John John

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