Спека в Києві повторила рекорд майже 70-річної давності: яку погоду чекати в найближчі дні

У столиці України вже кілька днів аномально жарко — це підтверджують і дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, за якими в середу, 23 червня, середньодобова температура повітря була +27,0°С. Такий показник повторює рекорд 1954 року.

Нинішня спека встановила також рекорд температурного максимуму: +33,7°С, що на 0,6°С перевищує попередній рекорд для цього дня в 1946 році. Але вже в найближчі дні синоптики прогнозують суттєве похолодання — температура в Києві до початку наступного тижня може знизитися відразу на 10 °C.

Як сказала «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, спека повинна протриматися до суботи, 26 червня, а потім на Україну обрушаться дощі, і температура почне знижуватися. Через прихід прохолодного атлантичного повітря температурний фон знизиться, й температура в країні не буде перевищувати +29°С.

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Фото: Pixabaу

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