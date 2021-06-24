Коли закінчиться спека в Україні: синоптик назвала дві дати

До кінця цього тижня й на початку наступного по всій Україні очікується зниження температури повітря на кілька градусів. Часом можливі дощі та грози. Про це «ФАКТАМ» розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня.

За її прогнозом, 27 та 28 червня в Україну зайде прохолодне атлантичне повітря. По всій території країни варто очікувати зниження температур на 5 — 6 градусів. На більшій частині України термометри показуватимуть +23 — +28 градусів, на півдні — до +29.

А до вихідних продовжиться аномально спекотна погода. Температурний фон очікується у межах + 30- + 36 градусів. Часом можливі дощі з грозами. З суботи, 26 червня, в західних областях очікуються більш інтенсивні дощі.

У Києві 25 та 26 червня повітря прогріється до +33 — + 35 градусів. Прохолодніше в столиці стане на початку наступного тижня.

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