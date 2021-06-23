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Погода

Прохолода порадує не всіх: синоптик розповіла, в яких регіонах залишиться «пекло» до +35 градусів

11:51 23 червня 2021
Прохолода порадує не всіх: синоптик розповіла, в яких регіонах залишиться «пекло» до +35 градусів

У четвер, 24 червня, максимальна температура повітря в більшості областей України становитиме + 29 + 33 градуси, місцями + 33 + 35 градусів, прогнозує синоптик Наталія Діденко. Це вище, ніж в країнах Західної Європи.

Синоптична карта

Окремі короткочасні дощі можливі 24-го червня в західних областях, південній частині країни, а також торкнуться Житомирщини і Вінниччини.

У Києві в четвер передбачається + 32 + 34 градуси. Буде сухо і сонячно, хіба що ввечері набіжать які хмарки.

А вже в суботу-неділю до України наблизиться атмосферний фронт із Західної Європи, який принесе більше дощів і невелике послаблення спеки всюди, крім сходу України, Дніпропетровської області та Запоріжжя.

Раніше Наталія Діденко уточнювала, що з 28 червня сильної спеки в Україні вже не буде.

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