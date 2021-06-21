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Погода

Грози та нереальна спека: детальний прогноз погоди від відомого синоптика на тиждень

12:22 21 червня 2021
літо

Спека, яка накрила Україну в день літнього сонцестояння, буде посилюватися. Про це повідомила синоптик Наталя Діденко.

За словами Діденко, на цьому тижні українцям варто готуватися до +35 градусів.

Уже завтра в більшості областей очікується протягом дня + 29 — + 33. Трохи свіжіше повітря буде над півднем країни — + 23 — + 29 градусів.

Найближчої ночі короткочасні грозові дощі пройдуть в Одеській, Миколаївській, деяких районах Херсонської області і в Криму.

Вдень в Україні буде переважно сухо. Локальні короткочасні дощі можливі на заході та півдні країни.

У Києві 22 червня очікується суха спекотна погода з температурою повітря + 30 — + 32 градуси. Спека в столиці триватиме майже до кінця тижня. Легше стане дихати тільки 27 червня, тоді термометри покажуть + 25 — + 27 градусів.

Послаблення спеки з 27 червня очікується у західних та північних областях. А з 28 червня сильної спеки в Україні не буде ніде.

На думку деяких експертів, нинішнє літо може побити теплові рекорди. Цього року воно може знову «зсунутися» й триватиме до жовтня.

Про те, якої погоди варто очікувати у липні та серпні, в матеріалі «ФАКТІВ».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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