Аномальна спека до +40 скоро повернеться: народний синоптик попередив про небезпеку погоди в липні

Спад спеки в Україні, який передрікають в кінці тижня синоптики, буде тимчасовим і зміниться наступним підвищенням температури. З таким застереженням до українців звернувся народний синоптик Леонід Горбань, пише сайт ТСН .

За його словами, в середині літа 2021 року прогнозуються як потужні опади, так і сильна спека.

Синоптик попередив про те, що в липні вірогідні удари бур, а також рясні дощі.

Прогноз погоди на липень:

початок місяця буде дощовим;

з 4 по 8 липня — аномальна спека;

11−12 липня — дощі і бурі;

16−17 липня — дощі;

з 18 по 28 липня — спека, 25 — гроза і буря;

30 липня — дощі.

Нагадаємо, раніше інший народний синоптик Володимир Деркач заявив «ФАКТАМ», що перша десятиденка липня виявиться не зовсім літньою, а середина місяця буде теплою, але не спекотної, з невеликими опадами. За його прогнозом, що не спекотною буде і третя декада липня.

Фото з Pixabay

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