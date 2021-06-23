Аномальна спека до +40 скоро повернеться: народний синоптик попередив про небезпеку погоди в липні
Спад спеки в Україні, який передрікають в кінці тижня синоптики, буде тимчасовим і зміниться наступним підвищенням температури. З таким застереженням до українців звернувся народний синоптик Леонід Горбань, пише сайт ТСН .
За його словами, в середині літа 2021 року прогнозуються як потужні опади, так і сильна спека.
Синоптик попередив про те, що в липні вірогідні удари бур, а також рясні дощі.
Прогноз погоди на липень:
- початок місяця буде дощовим;
- з 4 по 8 липня — аномальна спека;
- 11−12 липня — дощі і бурі;
- 16−17 липня — дощі;
- з 18 по 28 липня — спека, 25 — гроза і буря;
- 30 липня — дощі.
Нагадаємо, раніше інший народний синоптик Володимир Деркач заявив «ФАКТАМ», що перша десятиденка липня виявиться не зовсім літньою, а середина місяця буде теплою, але не спекотної, з невеликими опадами. За його прогнозом, що не спекотною буде і третя декада липня.
Фото з Pixabay7
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