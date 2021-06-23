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Погода

Аномальна спека до +40 скоро повернеться: народний синоптик попередив про небезпеку погоди в липні

8:09 23 червня 2021
дощ

Спад спеки в Україні, який передрікають в кінці тижня синоптики, буде тимчасовим і зміниться наступним підвищенням температури. З таким застереженням до українців звернувся народний синоптик Леонід Горбань, пише сайт ТСН .

За його словами, в середині літа 2021 року прогнозуються як потужні опади, так і сильна спека.

Синоптик попередив про те, що в липні вірогідні удари бур, а також рясні дощі.

Прогноз погоди на липень:

  • початок місяця буде дощовим;
  • з 4 по 8 липня — аномальна спека;
  • 11−12 липня — дощі і бурі;
  • 16−17 липня — дощі;
  • з 18 по 28 липня — спека, 25 — гроза і буря;
  • 30 липня — дощі.

Нагадаємо, раніше інший народний синоптик Володимир Деркач заявив «ФАКТАМ», що перша десятиденка липня виявиться не зовсім літньою, а середина місяця буде теплою, але не спекотної, з невеликими опадами. За його прогнозом, що не спекотною буде і третя декада липня.

Фото з Pixabay

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