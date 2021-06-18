Після Трійці погода зміниться: що обіцяють синоптики

Незабаром погода в Україні, яка останнім часом дивувала грозами та шквалами, повинна стабілізуватися. Про це «ФАКТАМ» заявила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

- Найближчі кілька днів буде нестабільна погода: дощі, грози, зливи, а місцями можливі град і шквали, — зазначила синоптик.

За її словами, після Трійці в Україні встановиться суха погода. Це пов'язано з тим, що з півночі прийде антициклон і територія країни виявиться в поле підвищеного тиску. Буде жарко. Але 23−24 червня на півдні та заході можуть пройти грозові дощі.

Нагадаємо, народний синоптик дав цікавий прогноз на другу половину червня — він багато в чому збігається з інформацією офіційних структур.

Фото: Сергій Тушинський, «ФАКТИ»

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