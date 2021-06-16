Спека і дощі: синоптики розповіли про погоду на вихідні у червні

Яка погода очікується в Україні, особливо у довгі вихідні на Трійцю (20 червня) і День Конституції (28 червня), — з таким запитанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптикам.

— Найближчі кілька днів буде нестабільна погода: дощі, грози, зливи, а місцями можливі град і шквали, — розповідає «ФАКТАМ» заступник керівника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — Така погода протримається до вихідних.

З початку наступного тижня буде переважати суха погода. Це пов'язано з тим, що Україна буде перебувати в полі підвищеного тиску, з півночі прийде антициклон. Щоправда, 23−24 червня на півдні та заході іноді можливі грозові дощі. Буде жарко.

Під час дощів, які очікуються на цьому тижні, термометри покажуть 23−29 градусів тепла, а наступного тижня та у вихідні (26−28 червня) очікується, що температура буде коливатися від 27 до 33 градусів тепла.

У четвер, 17 червня, грози очікуються на півдні та сході, на решті території сонячно. Температура повітря вдень від 22 до 29 градусів тепла.

У п'ятницю, 18 червня, невеликі дощі з грозами можливі на півдні та сході країни. Вдень температура повітря від 23 до 31 градуса тепла.

У суботу, 19 червня, в південній частині країни можливі дощі з грозами. Температура повітря на півдні очікується нижче, ніж в інших регіонах, — плюс 25−28 градусів. На заході — 29−31 градус тепла.

У неділю, 20 червня, дощі з грозами можливі в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, на решті території країни очікується суха і сонячна погода. Днем в Криму стовпчики термометрів покажуть плюс 25−27, на заході та півночі повітря прогріється до 29−31 градуса тепла.

Як розповів «ФАКТАМ» народний синоптик Володимир Деркач, у другій декаді червня будуть прохолодні ночі. «Під кінець другої десятиденки можливі дощі. Третя декада червня порадує літньою спекою, зрідка можливі дощі», — зазначив синоптик.

Більш докладний прогноз погоди на літо від народного синоптика Володимира Деркача читайте тут.

Раніше інший народний синоптик Леонід Горбань повідомив «ФАКТАМ», що з 23 червня і до кінця першого літнього місяця очікується помірно тепла погода.

Прогноз погоди на літо від народних синоптиків читайте тут.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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