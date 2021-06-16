Погода порадує українців: народний синоптик назвав дати
У другій декаді червня на українців чекають дощі, які зроблять ночі відчутно прохолодними. Про це «ФАКТАМ» розповів народний синоптик Володимир Деркач.
А ось третя декада червня вже порадує літньою спекою.
«Під кінець другої десятиденки можливі дощі. Третя декада червня порадує літньою спекою, зрідка можливі дощі», — зазначив синоптик.
Раніше інший народний синоптик Леонід Горбань повідомив «ФАКТАМ», що з 23 червня і до кінця першого місяця літа очікується помірно тепла погода.
Про погоду на найближчі вихідні читайте в статті «Жара і дощі: синоптики розповіли про погоду на вихідні в червні».
Фото з Pixabaу82
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