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Погода

Погода порадує українців: народний синоптик назвав дати

19:05 16 червня 2021
прогноз народного синоптика

У другій декаді червня на українців чекають дощі, які зроблять ночі відчутно прохолодними. Про це «ФАКТАМ» розповів народний синоптик Володимир Деркач.

А ось третя декада червня вже порадує літньою спекою.

«Під кінець другої десятиденки можливі дощі. Третя декада червня порадує літньою спекою, зрідка можливі дощі», — зазначив синоптик.

Раніше інший народний синоптик Леонід Горбань повідомив «ФАКТАМ», що з 23 червня і до кінця першого місяця літа очікується помірно тепла погода.

Про погоду на найближчі вихідні читайте в статті «Жара і дощі: синоптики розповіли про погоду на вихідні в червні».

Фото з Pixabaу

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