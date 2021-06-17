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Погода

Довгі вихідні на Трійцю та День Конституції: синоптики розповіли про кардинальну зміну погоди

21:51 17 червня 2021
літо

З початку наступного тижня антициклон принесе в Україну суху й сонячну погоду. Про це «ФАКТАМ» розповіла заступник керівника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня.

Під час довгих вихідних на День Конституції (26−28 червня) очікується, що температура повітря буде коливатися від +27 до +33 градусів.

А ось Трійця, яку православні відзначать 20 червня, і субота перед святом, пройдуть з дощами та грозами в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

На решті території країни очікується суха й сонячна погода. Днем в Криму стовпчики термометрів покажуть + 25- +27 градусів, на заході та півночі повітря прогріється до + 29- +31 градусу.

У понеділок, 21 червня, дощі не очікуються.

Докладний прогноз погоди на літо від народного синоптика Володимира Деркача в матеріалі «ФАКТІВ».

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