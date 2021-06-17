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Погода

Наближається антициклон: синоптики розповіли, коли в Україні припиняться дощі

14:38 17 червня 2021
погода

Наступного тижня українці зможуть нарешті відчути полегшення: закінчиться всім набридлий «сезон дощів». Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

Опади припиняться, оскільки з півночі прийде антициклон, і велика частина України буде перебувати в області підвищеного атмосферного тиску. Щоправда, 23−24 червня на півдні і заході іноді можливі грозові дощі, але температура буде високою.

Приблизно таку ж «погодну картину» нашому виданню описав і народний синоптик Володимир Деркач. «Третя декада червня порадує літньою спекою, зрідка можливі дощі», — зазначив він.

У той же час ще один народний синоптик Леонід Горбань упевнений, що з 23 червня і до кінця першого літнього місяця очікується не спекотна, а помірно тепла погода. Та й перша декада липня теж виявиться «не зовсім літньою».

Нагадаємо, в період дощів до кінця поточного тижня термометри показуватимуть 23−29 градусів тепла, а на наступному тижні і у вихідні (26−28 червня) очікується, що температура буде коливатися від 27 до 33 градусів тепла.

Про погоду на найближчі вихідні читайте в статті «Жара і дощі: синоптики розповіли про погоду на вихідні в червні».

Фото https://ua.depositphotos.com/

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