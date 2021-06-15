Штормове попередження: в Україні очікуються шквали, град та грози

Дощі з грозами, ослаблення яких синоптики прогнозують після дня літнього сонцестояння 21 червня, продовжують «заливати» Україну — у вівторок, 15 червня, опади очікуються практично повсюдно.

Згідно з даними Укргідрометцентру, грозові дощі у вівторок обійдуть, хіба що Львівську та Волинську області.

Температура вдень очікується на рівні + 24 + 26 градусів: трохи тепліше на сході і на пару градусів прохолодніше на заході.

Тим часом у ДСНС попереджають, що вдень 15 червня у південній частині країни очікуються значні опади. Грози, подекуди з градом та шквалами до 15−20 метрів на секунду, можливі у всіх областях, окрім західних та південних регіонів.

Нагадаємо, що днями великий град випав у Кіровоградській області — в мережу виклали відео розмитих зливою полів, посипаних льодовими кульками.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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