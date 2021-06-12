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Погода

Спека та грози: народний синоптик розповів про погоду на кінець червня

11:05 13 червня 2021
погода

Червень ще порадує українців звичною для наших широт спекотною погодою. По-справжньому літньої спеки варто чекати в третій декаді місяця. Про це в коментарі «ФАКТАМ» розповів народний синоптик Володимир Деркач.

За розрахунками народного синоптика, в другій десятиденці червня ночі все ще будуть холодними, до 20 червня можливі дощі. У цьому з народними синоптиками погоджується Український гідрометцентр, який обіцяє в найближчі дні сильні дощі та грози.

Згідно з прогнозом від Володимира Деркача, погода відчутно зміниться після літнього сонцестояння 21 червня. З настанням астрономічного літа прийде і літня спека, хоча ймовірність дощів все ще залишиться.

Народний синоптик Леонід Горбань вже склав прогноз погоди на липень і серпень. Він вважає, що Україну чекають кілька температурних піків, але кожен з періодів високих температур триватиме не більше двох-трьох днів.

Фото https://ua.depositphotos.com

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