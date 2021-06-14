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Погода

Зима все ближче: Карпати несподівано замело снігом, а Кіровоградську область засипало гігантським градом

12:09 14 червня 2021
Сніг в Карпатах

У той час, як на рівнинній частині України дещо тепло й дощить, у високогір'ї Карпат вранці понеділка, 14 червня, йшов сніг.

Згідно з даними Чорногорського гірського пошуково-рятувального загону, температура повітря за станом на 07:00 трималася близько нуля. Дув південно-західний вітер і йшов сніг.

Тим часом на Кіровоградщині лиха наробила злива з градом. Їх наслідки у соціальних мережах показав агроном Анатолій Лисько. Він їхав автівкою по розмитій дорозі та знімав «зимовий» пейзаж за вікном

«Подивіться, що робиться! Ніколи такого в житті не бачив», — говорить автор відео, показуючи засипані градом поля і величезну тріщину у землі, по якій йшов великий потік води.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач прогнозував, що червень ще порадує українців звичною для наших широт спекотною погодою. За його прогнозами, справжню літню спеку варто чекати у третій декаді місяця.

Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального загону.

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