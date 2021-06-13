Примхливий червень: синоптики розповіли, коли відступлять дощі

Дощі, що прийшли в Україну дощі будуть не затяжними. Вже з 15 червня почне поступово прояснюватися в західних областях, потім в північних і центральних, а до 17 червня опади будуть заважати тільки мешканцям південних і південно-східних регіонів. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

13 червня в Україні все ще зберігається ймовірність гроз, особливо сильні дощі пройдуть у західних областях. В окремих районах град та шквальний вітер 15−20 метрів на секунду.

14 червня холодний атмосферний фронт буде поступово зміщуватися на південний схід, але при цьому у всіх регіонах ймовірні короткочасні грозові дощі. Вдень на Правобережжі від 17 до 22°, в іншій частині України до + 27°.

З 15 червня погода покращиться в західних областях.

А в Києві, як повідомляє Gismeteo, сонячна погода встановиться приблизно з 17 червня, хоча підвищення температури почнеться вже з наступного тижня. З нинішніх +20 градусів середня денна температура виросте до +26, а до кінця тижня очікується спека до +28.

Народні синоптики склали прогноз на червень, і згідно з ним дощі будуть стримувати прихід літньої спеки аж до третьої декади червня. Після настання астрономічного літа 21 червня прийде по-справжньому літня погода.

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