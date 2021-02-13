27.78 / 28.05 33.47 / 33.88
Киев: -13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Погода

Метели и гололедица: какой будет погода в Украине в субботу

9:47 13 февраля 2021
Освобождение автомобилей из снега

Украинский Гидрометцентр вновь предупредил об ухудшении погодных условий в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях, продолжаются сильные метели, а на дорогах образовалась корка льда (І уровень опасности, желтый).

«В Киеве и Киевской области в течение 13 февраля 15−20 м/с (скорость ветра. — Авт.), метели, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении синоптиков.

По состоянию на утро 13 февраля из-за снегопадов сохраняются ограничения в движении транспорта. Также обесточены 64 населенных пункта. Больше всего пострадала Львовщина, где без электричества остались жители 20 населенных пунктов.

По состоянию на утро 13 февраля «Укравтодор» вынужденно ограничил движение грузового транспорта на участках автодорог:

  • Р-24 Татаров — Каменец-Подольский, км 117+800 — 177+890 (Коломыя — Устечко)
  • Р-20 Снятин-Тязев, км 0+000 — 27+300 (Снятин — Городенка)
  • Т-18−02/М-07 Маюничи — Великая Осница — Красноволя — Колки
  • Р-14 Копилля — Рожище — Торчин — Шклинь
  • Н-17, км 107+000 — 130+000 (на участке Торчин — Шклинь)
  • Т-03−02 Пища — Шацк — Любомль — Владимир-Волынский — Павловка — Горохов — Берестечко — Козин
  • М-06 на участке Владимир-Волынский — Пасловка
  • Т-03−05/Т-03−02 Шацк — Вилица — Припять — Любохины
  • Т-03−08 на участке Павловка — Локачи.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, холодная погода в Украине продержится практически до 20−21 февраля. Другие предупреждения синоптиков читайте в статье «ФАКТОВ» «Морозы до минус 25: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни».

Фото ГСЧС

75

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Сумская и Марченко

Ольга Сумская заплакала из-за беды у Оксаны Марченко

вирастюк

«Я не продавался»: раскритикованный Вирастюк обратился к фолловерам

Игорь Николаев

Жена Игоря Николаева удивила сходством с Наташей Королевой

Юрий Горбунов

Муж возмутившейся дорогам Кати Осадчей увидел «другую картину»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер