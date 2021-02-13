Метели и гололедица: какой будет погода в Украине в субботу

Украинский Гидрометцентр вновь предупредил об ухудшении погодных условий в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях, продолжаются сильные метели, а на дорогах образовалась корка льда (І уровень опасности, желтый).

«В Киеве и Киевской области в течение 13 февраля 15−20 м/с (скорость ветра. — Авт.), метели, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении синоптиков.

По состоянию на утро 13 февраля из-за снегопадов сохраняются ограничения в движении транспорта. Также обесточены 64 населенных пункта. Больше всего пострадала Львовщина, где без электричества остались жители 20 населенных пунктов.

По состоянию на утро 13 февраля «Укравтодор» вынужденно ограничил движение грузового транспорта на участках автодорог:

Р-24 Татаров — Каменец-Подольский, км 117+800 — 177+890 (Коломыя — Устечко)

Р-20 Снятин-Тязев, км 0+000 — 27+300 (Снятин — Городенка)

Т-18−02/М-07 Маюничи — Великая Осница — Красноволя — Колки

Р-14 Копилля — Рожище — Торчин — Шклинь

Н-17, км 107+000 — 130+000 (на участке Торчин — Шклинь)

Т-03−02 Пища — Шацк — Любомль — Владимир-Волынский — Павловка — Горохов — Берестечко — Козин

М-06 на участке Владимир-Волынский — Пасловка

Т-03−05/Т-03−02 Шацк — Вилица — Припять — Любохины

Т-03−08 на участке Павловка — Локачи.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, холодная погода в Украине продержится практически до 20−21 февраля. Другие предупреждения синоптиков читайте в статье «ФАКТОВ» «Морозы до минус 25: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни».

Фото ГСЧС



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