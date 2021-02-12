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Погода

Синоптик назвала дату прекращения снегопадов и морозов в Украине

14:34 12 февраля 2021
зима

В предстоящие выходные в Украине значительно похолодает. Температура воздуха снизится до 3−7 градусов мороза.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, холодная погода продержится практически до 20−21 февраля. В выходные, 13−14 февраля, снегопадов и ледяных дождей уже не предвидится.

Антициклон Helida вытолкает циклоны из Украины. Существенные осадки в виде снега возможны в отдельных районах. Гололедица на дорогах останется.

Температура воздуха ночью ожидается -10−16 градусов, днем ​​-5−11 градусов. В Крыму и на Закарпатье только днем ​​от 2 мороза до 2 тепла.

В субботу, 13 февраля, будет преобладать северо-западный ветер со штормовыми порывами.

В Киеве выходные будут холодными: ночью -12−14, днем ​​-7−10 градусов. На дорогах и тротуарах скользко. Местами возможен небольшой снег, но без серьезных осадков.

На следующей неделе холод усилится, существенные осадки маловероятны.

Подробно о погоде в ближайшие дни в материале «ФАКТОВ».

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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