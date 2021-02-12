Синоптик назвала дату прекращения снегопадов и морозов в Украине
В предстоящие выходные в Украине значительно похолодает. Температура воздуха снизится до 3−7 градусов мороза.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, холодная погода продержится практически до 20−21 февраля. В выходные, 13−14 февраля, снегопадов и ледяных дождей уже не предвидится.
Антициклон Helida вытолкает циклоны из Украины. Существенные осадки в виде снега возможны в отдельных районах. Гололедица на дорогах останется.
Температура воздуха ночью ожидается -10−16 градусов, днем -5−11 градусов. В Крыму и на Закарпатье только днем от 2 мороза до 2 тепла.
В субботу, 13 февраля, будет преобладать северо-западный ветер со штормовыми порывами.
В Киеве выходные будут холодными: ночью -12−14, днем -7−10 градусов. На дорогах и тротуарах скользко. Местами возможен небольшой снег, но без серьезных осадков.
На следующей неделе холод усилится, существенные осадки маловероятны.
Подробно о погоде в ближайшие дни в материале «ФАКТОВ».
Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»184
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