Морозы до минус 25: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни

— В ближайшее время в Украине сохранятся сложные погодные условия из-за того, что через нашу страну будет проходить активный циклон, — рассказывает «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. — Циклон принесет сильные снегопады в западные и северные области, а также дождь со снегом в центральные и восточные регионы. На севере местами также возможен мокрый снег. Температура в это время будет довольно разнообразной: в западных (кроме Закарпатья) и северных областях ожидается 5−10 градусов мороза, на остальной территории страны возможны колебания от 5 тепла до 0. А в выходные в Украину зайдет холод, что приведет к снижению температуры до 3−7 градусов мороза. С 15 февраля практически прекратятся осадки. В этот период будет преобладать холодная погода. Так, по ночам в западных, северных и центральных областях местами морозы могут усилиться до 20−25 градусов. А днем столбики термометров будут показывать минус 5−10 градусов. Такие морозы продержатся до 20 февраля, когда температура немного повысится. Так что зима продолжается. Самый холодный период будет с 15 по 18 февраля, когда осадков будет мало и по ночам морозы 13−18 градусов, а местами до минус 25.

Напомним, что ранее Наталья Голеня в интервью «ФАКТАМ» сообщила, что с 12 февраля ожидается усиление холодов. «Особенно в северных, центральных и восточных областях. В этот период возможны снегопады. Весна в Украину придет в конце февраля или в начале марта», — отметила синоптик.

В пятницу, 12 февраля, снег ожидается по всей стране, а на востоке и юге возможен дождь, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на западе страны столбики термометров опустятся до отметок минус 12−13, а в Крыму воздух прогреется до 5 градусов тепла.

В субботу, 13 февраля, снег ожидается в северных и центральных областях, на остальной территории Украины будет пасмурная погода без осадков. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем холоднее всего будет в Киеве — минус 11−12 градусов. До 7 градусов мороза ожидается даже в южных регионах страны.

В воскресенье, 14 февраля, осадков не ожидается, скорость ветра — около 10 метров в секунду. В северных областях по ночам столбики термометров опустятся до отметок минус 18−19, даже в Крыму прогнозируется до 9 градусов мороза.

В понедельник, 15 февраля, ясно, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Холоднее всего будет в северных и центральных областях, где ночью температура упадет до минус 21 градуса. А в Закарпатье днем ожидается только 5 градусов мороза.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал «ФАКТАМ», что в период с 11 по 20 февраля придет похолодание.

— Самым холодным днем этого периода будет 16 февраля, когда температура воздуха днем опустится до минус 9, а ночью может снизиться до 13−17 градусов мороза, — рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик. — После этого начнется быстрое повышенные температуры, которая к 20 февраля перевалит отметку 0 и станет плюсовой. По моим расчетам, температура будет колебаться от минус 2 до плюс 1. Кстати, 25 и 27 февраля возможен снег с дождем.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Европу накрыла снежная буря. Нидерланды замело впервые за 10 лет, в Германии из-за непогоды застряли поезда.

Фото Pixabay

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