Від мінус 3 до плюс 20: синоптики розповіли про останню битву весни із зимою на початку квітня

Яка погода очікується на початку квітня? Із цим питанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

— 1−2 квітня можлива зміна погодних умов через циклони, які принесуть холодне арктичне повітря з півночі Європи, — розповіла «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — 3−4 квітня також буде холодно, 5−7 квітня очікується певне підвищення температури.

— 31 березня — 1 квітня погіршення погодних умов: у східній частині України очікується дощ із мокрим снігом, у Карпатах можливі опади, а також зниження температури до 1−6 тепла, на решті території без істотних опадів. Щоправда, у північних та центральних областях 1 квітня можливий дощ. Температура вночі — 6−12 тепла, вдень — 13−20 вище за нуль.

— 2−3 квітня буде холодно. У західних та північних областях можливі дощі з мокрим снігом, температура вночі та вдень коливатиметься від мінус 3 до плюс 4. На решті території країни вночі місцями можливі невеликі дощі, а вдень — помірні. 3 квітня у більшості центральних областей мокрий сніг. Зниження температури до 1−7 тепла, вдень — до 8−14 градусів тепла.

4−7 квітня, додала Наталя Голеня, часом можливі невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Ночами стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до плюс 6, а вдень очікується 5−10 зі знаком плюс, а ось на півдні країни потеплішає до 15 вище за нуль.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що народний синоптик Володимир Деркач дав виданню «Телеграм «прогноз погоди в Україні на весну.

«Перша декада другого місяця весни, 1−10 квітня, порадує справжнім весняним теплом. Середина цього відрізку очікується трохи похмурою, можливі невеликі опади протягом 2−3 днів», — зазначив Володимир Деркач і додав, що потім знову буде хороша погода, хоча в окремі дні вітряно.- «Друга декада, 11−20 квітня, у перші дні — по-весняному тепло. Але приблизно в середині місяця знову повернеться негода, можливе зниження температури. Дощі пройдуть ближче до кінця другої декади. Крім того, можливе зниження температури до заморозків у нічний час протягом 1−2 днів. У третю декаду місяця, 21−30 квітня, можливі опади.

Фото pixabay

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