Від мінус 10 до 14 градусів тепла: синоптики дали прогноз погоди в Україні на середину березня

«ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків із питанням: після нещодавнього похолодання та морозів чи потеплішає в Україні в середині березня?

— До кінця цього тижня, а також на наступну погоду визначатиме поле високого тиску, тому переважатиме суха погода, — розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — Щоправда, 17−18 березня на сході, півдні, а також на Дніпропетровщині можливий невеликий сніг, а місцями будуть пориви вітру, швидкість якого сягатиме 15−20 метрів за секунду. Температура 16−20 березня очікується: ночами стовпчики термометрів опустяться до позначок 2−8 морозу, а ось на північному сході країни вони опустяться до мінус 10, вдень очікується коливання від мінус 2 до плюс 4, а у вихідні повітря прогріється до плюс 2 -7. Наступного тижня очікується ослаблення нічних морозів та підвищення денної температури до 8−14 градусів морозу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що народний синоптик Володимир Деркач дав виданню «Телеграф» прогноз погоди в Україні на весну.

«У середині першої декади березня очікується досить тепла погода, хоч буде вітряно і тому не надто комфортно. До кінця першого десятиденного відрізка березня ще не встановиться весняна погода, — зазначив синоптик і додав, що можливі температурні гойдалки від мінусу вночі до плюсу. — Друга декада місяця, 11—20 березня, продовжить цю тенденцію. Також іноді очікується вночі мінуси. Що стосується денної температури, то в цей період буде 2−3 дні з мінусовою температурою. Третя декада першого весняного місяця, 21−31 березня, покаже, що зима вже не повернеться. Температура підвищуватиметься».

Фото: Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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