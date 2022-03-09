Від 15 градусів морозу до плюс 10: синоптики дали прогноз погоди на другу декаду березня

В Україну з 10 березня прийдуть сильні морози. Особливу тривогу майбутнє похолодання викликає у жителів східних та північно-східних регіонів. Там населення першим опинилося на лінії вогню, багато хто внаслідок ворожих обстрілів сидить без світла і тепла, а деякі взагалі втратили житло. Згідно із прогнозом синоптиків, саме у найбільше постраждалих Харківській та Сумській областях очікуються найсильніші морози — до мінус 14.

Чи справді у березні повернеться зима? Із цим питанням «ФАКТИ» звернулися до синоптиків.

Як повідомила «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня: «У період 14−17 березня погоду визначатиме поле високого тиску, щоправда, буде без опадів. Хоча 14-го та 15 березня на сході можливий невеликий сніг. Ночами в Україні — від 2 до 7 градусів морозу, а на північному сході подекуди похолодає до мінус 9−15 градусів. Вдень у понеділок буде близько 0, потім температура підвищуватиметься до 3−8 тепла, а на заході — до 10 градусів тепла».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що народний синоптик Володимир Деркач дав виданню «Телеграм» прогноз погоди в Україні на весну.

«У середині першої декади березня очікується досить тепла погода, хоча буде вітряно й тому не надто комфортно. До кінця першої десятиденки березня ще не встановиться весняна погода», — зазначив синоптик і додав, що можливі температурні гойдалки від «мінуса» вночі до «плюсу» вдень. «Друга декада місяця, 11−20 березня, продовжить цю тенденцію. Також іноді очікуються вночі мінуси. Щодо денної температури, то в цей період буде 2−3 дні з „мінусом“. Третя декада першого весняного місяця, 21−31 березня, покаже, що зима вже не повернеться. Температура підійматиметься».

Фото pixabay

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