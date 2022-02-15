Весняна погода йде в Україну: синоптики прогнозують до +14

Цього тижня синоптики прогнозують зміну погоди — за переважно сонячною прийде дощова, а подекуди й сніжна.

Так, у вівторок, 15 лютого, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в Україні буде мінлива хмарність, невеликий дощ прогнозується лише вдень у Закарпатській області. Середня денна температура — ​​до +4+6 градусів, уночі — до -4−6 градусів. Холодніше буде у східних регіонах, де вночі очікується до -12 градусів.

Прогноз на 15 лютого

У четвер, 17 лютого, атмосферні фронти з північного заходу принесуть хмарність та опади — переважно дощ. Температура зростатиме.

У вівторок — середу, 16 — 17 лютого, температура вночі очікується до -2−9 градусів, у північно-східній частині та у Карпатах — до -8−14 градусів. У середу на заході близько 0 градусів, вдень в Україні 3−8 градусів тепла.

«У четвер у більшості областей, окрім південних, часом опади, переважно у вигляді дощу, у Карпатах сильний дощ та мокрий сніг. Вдень в Україні подекуди пориви вітру 15−20 м/с; у Карпатах 25−30 м/с. Нічна температура 0−5 тепла, денна — 4−9 градусів тепла, а у південній частині — до +10+14 градусів», — повідомляють в Укргідрометцентрі.

До речі, зі святом Стрітення Господнього, яке відзначають 15 лютого, пов'язані деякі погодні прикмети. Стверджується, що пізню весну обіцяє зоряне небо на Стрітення, а якщо весь святковий день буде хмарним, то 24 лютого вдарять морози.

Сонячна погода на Стрітення попереджає, що снігу випаде більше, ніж було до цього, а вітер хоч і не дуже добрий знак для погоди найближчим часом, але обіцяє багатий урожай фруктів. Капель у святковий день — до пристойного врожаю пшениці.

Фото Pixabay

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