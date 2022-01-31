Штормовий вітер та мокрий сніг: чим порадує погода 31 січня

31 січня — день Афанасія-Ломоноса. Зазвичай у цей період сильні морози, які можна порівняти з хрещенськими. Цього року природа зрадила собі.

За даними Укргідрометцентру, по всій території України вночі від 0 до -2 градусів, на півдні — до +2. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +1 градуса, на півдні та у Криму — до +6. Сніг періодично йтиме у всіх регіонах, крім півдня.

У ДСНС попередили, що очікуються пориви вітру 15−20 м/с, у західних областях — місцями 25 м/с, у Карпатах — 25−30 м/с, хуртовини, на дорогах країни ожеледиця.

У Києві та області 31 січня пориви вітру 15−20 м/с, на дорогах ожеледиця. Температура вдень −1…+1.

1 лютого опади у вигляді снігу та мокрого снігу збережуться лише у західних областях.

За даними синоптиків, на початку лютого прийде похолодання. Уночі стовпчики термометрів можуть опускатися до — 10 градусів, вдень — від 0 до -5. Докладно про це у матеріалі «Сніг, мороз та весняне тепло: синоптики дали прогноз погоди».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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