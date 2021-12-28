Заметіль, мокрий сніг та ожеледиця: українців попередили про 20-сантиметрові замети

Україною з південного заходу на північний схід переміщається активний циклон, який вже приніс хуртовини, сніг із дощем та сильний вітер. 28 січня до кінця дня складна погода очікується на півдні, в центрі, у східних областях. Про це попередила Держслужба з надзвичайних ситуацій. Не відчують негоду хіба що мешканці деяких західних та північних областей.

На півдні та у східних областях до кінця дня сильні снігопади, може випасти до 20 сантиметрів снігу. Через налипання мокрого снігу є небезпека пошкодження ліній електропередач, відключення від світла населених пунктів.

До кінця дня 28 грудня сильна ожеледиця на дорогах, можливі порушення роботи транспорту. Очікується сильний вітер із поривами 15−20 м/с, хуртовини, снігові замети.

Складні погодні умови в центрі та на сході

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків холоди затримаються до 30 грудня, а перед Новим роком погода зробить сюрприз і поверне «плюсові» температури.

Фото pixabay.com

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