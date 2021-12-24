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Погода

На зміну суботньому теплу прийдуть ожеледиця, мокрий сніг та дощі: синоптик попередила про різке погіршення погоди

14:18 24 грудня 2021
зима

В Україні після Святвечора з ожеледицею та сильним вітром католицьке Різдво буде короткою паузою між морозами. Такий прогноз дає синоптикиня Наталя Діденко.

У суботу, 25 грудня, температура повітря у більшості областей України буде від 2 морозу до 4 тепла. На півдні очікується +4…+9 градусів, у Криму до +11 градусів.
Мокрий сніг, часом з дощем, очікується у західних та східних областях, уночі — у північних. У центральній частині та на півдні без істотних опадів. Утримається поривчастий, на сильний, вітер.

Але вже у неділю морози повернуться. На дорогах стане небезпечно слизько.

26 грудня потужна волога смуга від Чернівецької області через Одеську та весь південь до Донецької області принесе помірні мокрий сніг та дощ, можливе налипання мокрого снігу.

Інші території України у неділю без опадів, але з ожеледицею.

У Києві найближчої ночі випаде мокрий сніг. Завтра вдень та 26 грудня опадів не очікується.

Суботнє потепління у столиці — до 0…+2 — градусів зміниться недільним похолоданням уночі до -12 градусів, вдень до -4 градусів.

Про те, що з неділі, 26 грудня, в Україні почнеться похолодання, повідомляли й інші синоптики.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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