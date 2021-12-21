Негода в Україні: у Києві обмежують рух транспорту, у Карпатах оголошено штормове попередження

У вівторок, 21 грудня, коли в Україні різко похолодало, а на дорогах стало слизько, в країні було оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

За даними Укргідрометцентру, потенційно небезпечні погодні умови спостерігаються у всіх регіонах.

А у високогірних районах оголошено штормове попередження. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) утримається:

21 грудня — на високогір'ї Івано-Франківської області.

21−22 грудня — на високогір'ї Закарпатської області.

На сторінці «Сніголавинна ситуація в українських Карпатах» попереджають про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих середніх та великих лавин. Туристам наполегливо рекомендуємо утриматись від виходу у гори.

У той же час помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується 22 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області та у середньогір'ї Львівської областей.

А у Києві через складні погодні умови запровадили тимчасові обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту, які діють увечері з 17:00 до 22:00 та вранці з 07:00 до 10:00.

У КМДА зазначили, що такі обмеження дозволять мінімізувати виникнення пробок на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Заходи діятимуть до покращення погодних умов — про зняття обмеження обіцяють повідомити окремо.

«Міська влада звертається до водіїв з проханням не користуватися особистим авто під час снігопаду та за можливості віддавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг та у заборонених для цього місцях. Автомобілі, які заважають роботі спецтехніки, будуть евакуйовані», — йдеться у повідомленні.

Раніше синоптики попередили, що морозна погода протримається в Україні до кінця тижня, а потепління прийде із мокрим снігом.

Фото з сайту КМДА

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