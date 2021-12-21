Сильний вітер та ожеледиця: найближчої доби Україну накриє сильний мороз

У вівторок, 21 грудня, у день зимового сонцестояння, в Україну прийшло похолодання, яке посилиться найближчими днями.

«Арктичне повітря міцно зачепиться за всю нашу територію. Разом із ожеледицею. Найближчої ночі температура повітря становитиме -8−14 градусів, на півночі та сході місцями до -17 градусів. Вдень 22 грудня стовпчики термометрів коливатимуться у межах -5−12 градусів. У західних областях у південній частині країни вдень очікується -1−5 градусів морозу», — прогнозує синопткиня Наталія Діденко.

Фото Наталії Діденки

Нагадавши пішоходам та водіям про небезпеку на дорогах через ожеледицю, синопткиня попередила і про сильний вітер, який «додасть холоднечи».

У той же час, у середу серйозні опади не передбачаються. У тому числі й у Києві, де вночі очікується -12 градусів, на околицях — до -14 градусів, вдень — близько -8 градусів.

«Морозне арктичне повітря протримається в Україні до п'ятниці, 24 грудня, потім градуси поповзуть угору, у вихідні — аж до відлиги та навіть невеликих „плюсів“. Потепління прийде з мокрим снігом та дощем», — додала Наталія Діденко.

Тим часом синопткиня Наталія Птуха прогнозує, що територія країни перебуватиме у полі підвищеного тиску практично весь тиждень. Опади за такої ситуації практично відсутні, але до кінця тижня синоптична ситуація почне змінюватися

За прогнозами Укргідрометцентру, у середу, 22 грудня, в Україні буде холодно та хмарно. Середня температура вдень — до -6−8 градусів.

Погода 22 грудня

У четвер, 23 грудня, очікується морозна, але сонячна погода.

Погода 23 грудня

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Фото з Pixabay

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