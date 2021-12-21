В Україні різко похолодає: кому готуватися до удару негоди

У день зимового сонцестояння, 21 грудня, в Україні різко погіршилася погода. Температура повітря суттєво знизилася. Вночі у деяких регіонах було до 12 градусів морозу.

За прогнозом Укргідрометцентру, практично у всіх областях очікується сніг.

Температура повітря на заході вдень −1…−8 градусів, уночі −7…−10, у центрі вдень від -5 до -9 градусів, вночі −7…−9. Найтепліше буде на півдні — до — 4 градусів.

Найсильніші морози прогнозують на півночі та сході. Тут стовпчики термометрів опустяться до −8…−11 вдень і −9…−11 вночі.

Синоптики попереджають, що у всіх областях очікується ожеледиця. Негода та північно-західний вітер до 12 метрів на секунду можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

У столиці сьогодні також похолодає. Температура повітря опуститься до -9 градусів вдень, похмуро, лише на кінець дня небо очиститься від хмар. Вдень очікується дрібний сніг, але до настання вечора він має закінчитись.

За прогнозами синоптиків, у найближчі кілька днів погода суттєво не зміниться — буде холодно та сніжно.

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