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Погода

На Україну насувається негода: після дощів країну накриють морози

8:22 6 грудня 2021
зима

З 6 по 10 грудня погоду в Україні визначать циклони, які рухатимуться з південного заходу у бік північного сходу, що принесе опади у вигляді дощу та снігу. Про це «ФАКТАМ» розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня.

Такий прогноз підтверджує й зведення Українського гідрометцентру.

Відповідно до неї, у понеділок, 6 грудня, у західних та північних областях налипання мокрого снігу, ожеледиця, на дорогах ожеледь. Вночі та вранці у південних та центральних областях туман, видимість 200−500 метрів. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Температура вдень у більшості областей від 0 до +5 градусів, у центрі +4…+8, а на півдні до +11.


У вівторок, 7 грудня, знову очікуються опади по всій країні. Температура суттєво не зміниться у порівнянні з понеділком.

Але вже в середу, 8 грудня, опади зрушать з заходу, але тут посиляться морози. На півночі буде від -1 до +1 градусів. Найтепліше на сході — до +8 та півдні — до +14 градусів.

У Києві 6 та 7 грудня хмарно, мокрий сніг із дощем. Вітер південно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −3…−1 градус, вдень −1…+1. У середу, 8 грудня, у столиці стане холодніше, дощ зміниться снігом.

Нагадаємо, за прогнозом покійного народного синоптика Леоніда Горбаня, зима в Україні очікується суворою й снігжною.

А завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, кандидат географічних наук Віра Балабух вважає, що весна цього року може розпочатися вже у лютому.

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