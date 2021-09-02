Літо-2021 побило 14 температурних рекордів в Києві, але перевершити 2010 рік не змогло

Нинішнє літо було багатим на температурні рекорди. У Києві воно стало одним з найспекотніших з 1881 року.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середня температура повітря влітку цього року в столиці склала + 22,3ºС, що на 1,9ºС перевищило кліматичну норму.

В цілому найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми з трьох місяців літа мав липень, який поділив друге місце серед найтепліших за останні 140 років.

Найхолодніша пора була на початку календарного літа — 1 червня, коли температура під ранок опустилася до + 7,4°С, а найспекотнішим днем — 24 червня, коли температура після полудня піднялася до + 35,5°С.

За літо встановлено 14 температурних рекордів — 10 з них у червні.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 77% кліматичної норми, воно увійшло до двадцятки найбільш сухих в Києві з 1891 року.

Рекордсменом не тільки в столиці, але й в Україні залишається літо 2010 року.

Нагадаємо, осінь цього року синоптики обіцяють холодну й ранню.

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, на свято Покрова варто очікувати заморозків, а в першій декаді листопада випаде перший сніг.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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