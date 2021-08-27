Спека до +30 та зливи: яким регіонам пощастить з погодою на Пречисту

У суботу, 28 серпня, коли православні відзначають Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста), синоптики обіцяють в Україні комфортну погоду — м'яке сонце і невеличкі хмарки.

«Температура повітря 28 серпня, на Пречисту, досягатиме +20+26 градусів, на заході +18+22 градуси, у східних областях, південній частині, у Дніпрі з районами буде вище — до +25+30 градусів», — прогнозує синоптик Наталка Діденко.

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За її прогнозом, вдень у суботу суттєві опади малоймовірні, а от найближчої ночі дощі пройдуть на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Тернопільщині, у Хмельницькій та Чернівецькій областях.

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У неділю, 29 серпня, дощі очікуються у західних, північних та частині центральних областей. На сході та півдні — без опадів. На сході, півдні та у центрі країни встановиться спекотна погода, прохолодно буде у західних регіонах.

«У Києві на Пречисту буде сухо та +23 градуси. У неділю дощ ймовірний в другій половині дня, потеплішає до +27 градусів», — прогнозує Наталка Діденко.

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Фото з Pixabay.

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