Готуйте теплий одяг: в Україну йде різке похолодання
Після прогнозів Українського Гідрометцентру про стрімке похолодання в Україні їх підтвердили і інші погодні ресурси.
Так, сайт Гісметео повідомляє, що в середу, 18 серпня, температура повітря в Києві впаде відразу на 7 градусів — до 24 С, а сайт sinoptik.ua пророкує ще більше зниження — до 21 С.
Синоптик Наталія Діденко пояснює похолодання впливом вологого атмосферного фронту північно-західного циклону Luciano.
Вона прогнозує, що в середу під впливом цього фронту спека почне відступати і похолодання пошириться на схід.
«Хоча саме східні області України будуть утримувати високі люті градуси найдовше», — попередила Діденко.
Раніше синоптики уточнили прогноз на серпень,
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