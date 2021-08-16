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Погода

Готуйте теплий одяг: в Україну йде різке похолодання

12:33 16 серпня 2021
Готуйте теплий одяг: в Україну йде різке похолодання

Після прогнозів Українського Гідрометцентру про стрімке похолодання в Україні їх підтвердили і інші погодні ресурси.

Так, сайт Гісметео повідомляє, що в середу, 18 серпня, температура повітря в Києві впаде відразу на 7 градусів — до 24 С, а сайт sinoptik.ua пророкує ще більше зниження — до 21 С.

Синоптик Наталія Діденко пояснює похолодання впливом вологого атмосферного фронту північно-західного циклону Luciano.

Вона прогнозує, що в середу під впливом цього фронту спека почне відступати і похолодання пошириться на схід.

«Хоча саме східні області України будуть утримувати високі люті градуси найдовше», — попередила Діденко.

Раніше синоптики уточнили прогноз на серпень, в т. ч. розповівши, що третій відрізок останнього літнього місяця ще буде радувати теплом, але вже помірним, а ночами все чіткіше буде відчуватися подих осені.

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