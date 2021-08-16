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Погода

Спека прийшла ненадовго: синоптики прогнозують зниження температури вже на Яблучний Спас

7:41 16 серпня 2021
Спека прийшла ненадовго: синоптики прогнозують зниження температури вже на Яблучний Спас

«Африканська» спека з температурами до +36 градусів, що добралася до України, протримається не далі, ніж до середи-четверга, тобто до Яблучного Спаса. Такий прогноз оприлюднили синоптики Українського Гідрометцентру.

Понеділок, 16 серпня, буде досить жарким, незважаючи на дощі на заході України. Стовпчики термометрів практично по всій країні піднімуться до +33 градусів (дещо прохолодніше буде на Донбасі, на Харківщині та в Криму.

Прогноз на 16 серпня

У вівторок, 17 серпня, температуру на заході країни охолодять грози, які доберуться і до Києва. Нічні градуси будуть вже відчутно нижче.

Прогноз на 17 серпня

У середу, 18 серпня, спека закінчиться — всю територію України (за винятком Донбасу і Харківщині) накриють дощі.

Прогноз на 18 серпня

У четвер, 19 серпня, дощі з грозами йтимуть на Прикарпатті, на сході, півночі і навіть півдні України.

Прогноз на 19 серпня

А початок третьої декади останнього місяця літа, 20 серпня, буде вже досить комфортним в плані температури повітря, хоча дощі продовжаться на Буковині, Херсонщині та Харківщині.

Прогноз на 20 серпня

Довгостроковий прогноз синоптиків до кінця літа читайте в «ФАКТАХ».

Фото Pixabay

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