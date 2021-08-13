Божа благодать на Маковея: синоптики уточнили дату приходу африканської спеки

Поки в Європі фіксують температурні рекорди, в Україні в найближчі дні можна буде насолодитися справжнім помірним літом — на Маковея, 14 серпня, температура повітря складе + 24 + 29 градусів. Такий прогноз в соцмережі зробила синоптик Наталія Діденко.

За її даними, суху сонячну погоду обумовить антициклон Elfi, який нині блокує прихід в Україну вологої повітряної маси від активних циклонів Kurt і Luciano, тому хіба що крайній схід і Приазов'ї зачепить незначними дощами теплий атмосферний фронт.

У Києві на Маковея очікується сонячна погода з температурою повітря + 27- + 28 градусів. А в неділю, 15 серпня, стовпчики термометрів почнуть рух вгору — вже до +30 градусів (в Україні цього дня очікуються + 26- + 31 градус).

Суха повітряна маса буде домінувати у всіх областях.

З початку наступного тижня спека в більшості областей України ще більше посилиться — до + 30- + 35 градусів.

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