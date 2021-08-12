26.70 / 26.90 31.25 / 31.59
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

«Люцифер» однією ногою вже в Україні: прогноз погоди на п'ятницю, 13-е

20:20 12 серпня 2021
«Люцифер» однією ногою вже в Україні: прогноз на п&#39;ятницю, 13-е

Дощі в Україні, з яких почалася друга декада серпня, закінчуються. З наступного тижня в Україні може прийти європейський антициклон «Люцифер», який спровокував аномальну спеку в Італії. А в п'ятницю, 13 серпня, ще збережеться комфортна температура повітря — + 24- + 29 градусів. Про це в соцмережі написала синоптик Наталія Діденко.

За її даними, в очікуванні антициклону малоймовірні і дощі. Виняток становитимуть лише Схід і Південний Схід, де близькість атмосферного фронту може спровокувати локальні короткі грозові дощі.

У Києві п'ятниця буде сонячною сухою і теплою. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться у відміток + 26- + 27 градусів.

Читайте також: Не ховайте плавки і купальники: синоптики розповіли про погоду в кінці літа

А з 16−17 серпня на територію нашої країни увірветься гаряче дихання Сахари і температура відразу виросте до + 30- + 35 градусів.

Відзначимо, що днями на італійській Сицилії була зареєстрована найвища температура в історії Європи — +48,8 С (так був побитий останній європейський температурний рекорд — 48 градусів вище нуля, зареєстрований в 1977 році в Афінах).

Нагадаємо, з початку цього літа зафіксували вже близько 15 температурних рекордів, з яких минулий липень додав чотири.

462

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

В Україні змінили порядок підтвердження трудового стажу для отримання пенсії: кого це стосується

Медуза

Прогулянка не для людей зі слабкими нервами: відпочиваючі показали «фарш з медуз» у Кирилівці

Ектор Хіменес-Браво

Які ніжки: Ектор Хіменес-Браво показав кохану

Коляска

Страховий стаж українцям будуть рахувати по-новому: всі деталі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.