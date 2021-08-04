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Погода

На Україну обрушиться потужний циклон: синоптики розповіли, які регіони постраждають першими

7:36 4 серпня 2021
Дощ

З четверга, 5 серпня, уздовж західних кордонів України, де також прогнозуються температурні гойдалки, буде переміщатися циклон Henri. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Циклон сформувався над Адріатичним морем і почав рух у бік Західної України. Прогнозується, що з п'ятниці, 6 серпня, на західні області обрушаться грози, в окремих районах будуть град і шквальний вітер.

Синоптики також дали прогноз до кінця тижня. Ці дні, головним чином, будуть сонячними, але місцями можливі короткочасні дощі та грози з сильними поривами вітру.

4 серпня

5 серпня

6 серпня

7 серпня

8 серпня

Раніше відомий синоптикиня Наталія Діденко розповіла «ФАКТАМ», наскільки спекотним в Україні буде серпень, і чи загрожує країні перетворення в «тропіки».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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