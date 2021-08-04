На Україну обрушиться потужний циклон: синоптики розповіли, які регіони постраждають першими
З четверга, 5 серпня, уздовж західних кордонів України, де також прогнозуються температурні гойдалки, буде переміщатися циклон Henri. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Циклон сформувався над Адріатичним морем і почав рух у бік Західної України. Прогнозується, що з п'ятниці, 6 серпня, на західні області обрушаться грози, в окремих районах будуть град і шквальний вітер.
Синоптики також дали прогноз до кінця тижня. Ці дні, головним чином, будуть сонячними, але місцями можливі короткочасні дощі та грози з сильними поривами вітру.
Раніше відомий синоптикиня Наталія Діденко розповіла «ФАКТАМ», наскільки спекотним в Україні буде серпень, і чи загрожує країні перетворення в «тропіки».
Фото: https://ua.depositphotos.com698
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