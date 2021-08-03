Температурні гойдалки та штормовий вітер: синоптик розповіла, як зміниться погода найближчими днями
У середу, 4 серпня, атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі з грозами у західну частину України.
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, до вечора опадів побільшає, дощитиме у Вінницькій і Житомирській областях, а також у західних районах Одещини. На решті території України буде переважати суха погода.
Температура повітря 4 серпня розподілиться нерівномірно:
- На сході і півдні переважатиме спекотна погода — до + 27 + 32 градусів.
- У західних областях буде прохолодніше — до + 22 + 26 градусів.
- На півночі і в центрі — до + 25 + 29 градусів.
Вітер очікується південно-східний та північно-східний, невеликий або помірний.
«У Києві спеки не буде. Максимальна температура повітря буде коливатися близько +27 градусів», — прогнозує Натака Діденко і додає, що істотні опади у столиці малоймовірні — дощ може зачепити, хіба що, західну частину Київщини. А ось у п'ятницю, 6 серпня, і в ніч на суботу, 7 серпня, «дощові» шанси збільшаться.
«5−6 серпня відчутно посилиться вітер, ймовірно навіть до штормових значень», — додала синоптик.
Ексклюзивне інтерв'ю з Наталкою Діденко «Синоптик назвала дату похолодання і пояснила, чому українці скаржаться на погоду» читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото: https://ua.depositphotos.com.177
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