Першою постраждає Західна Україна: потужний циклон вторгнеться в Україну 1 серпня

Над Західною Європою і найближчими сусідами України — Польщею і Словаччиною — вже кружляє циклон «Гвідо», і 1 серпня атмосферний фронт торкнеться грозами західні регіони України, а також — частково — північ України. Такий прогноз опублікувала синоптик Наталія Діденко, яка раніше пояснила «ФАКТАМ», чому українці скаржаться на погоду.

До нас рухається циклон "Гвідо"

На решті частини території України збережеться суха і спекотна погода, прогнозує синоптик.

Температура повітря вдень складе +29 +32 градуси, на сході і півдні — до +34 градуса. У західних регіонах повітря буде свіже на кілька градусів, але все-одно складе відчутні +26 +30 градусів.

У Київ серпень дебютує спекою, максимальна температура повітря досягне +30 градусів. Очікуються короткочасний дощ і грози. Однак силу вони наберуть тільки до вечора.

Нагадаємо, спекотна погода може зберегтися до 3 серпня, коли денна температура в Києві опуститися до 24 градусів, а нічна — до 16 градусів за Цельсієм. Прохолодна температура збережеться до 5 серпня, коли трохи потеплішає. Потім киян знову чекає похолодання. Спека повернеться 12 серпня.

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