Коли в Україну прийде тропічне літо: відома синоптикиня дала прогноз

Чергування короткочасних грозових дощів з сильною спекою, яка спостерігається останнім часом в Україні, — це абсолютно нормальне явище для помірно-континентального клімату, який панує в Україні. Про це заявила «ФАКТАМ» відома иняНаталка Діденко.

«Щоліта, особливо в липні, приходить період спеки. Суху погоду „організовує“ антициклон — це область високого атмосферного тиску. Коли стоїть суха погода на певній території, звичайно, сонце прогріває повітря і навколишнє середовище до, скажімо так, високих градусів», — заявила вона.

Синоптикиня спростувала пануючу думку, що в Україні змінюється клімат.

«На моє переконання, поки робити якісь кардинальні висновки зарано. Хоча зараз така модна тенденція говорити про зміну клімату через діяльність людини. У такому випадку людина, як завжди, виявляється занадто самовпевненою. Справа в тому, що погода і клімат залежать від сонячної діяльності і космічні зміни дійсно впливають на клімат всієї земної кулі. Звичайно, людина псує навколишнє середовище, губить екологію. Тобто багатьма своїми діями негативно впливає на стан атмосфери, але не настільки, щоб в космічних масштабах міняти клімат. Така моя думка», — сказала Діденко.

За її словами, ще рано робити висновки про те, що клімат в Україні стане тропічним.

«Поживемо побачимо. Можливо, через 500 років хтось у когось буде брати інтерв'ю і вони про це поговорять. Розумієте, такі кардинальні історичні зміни, звичайно, можуть прогнозуватися, але стверджувати, що буде саме так, не впевнена, що можемо», — вважає синоптикиня.

Повну версію інтерв'ю Наталки Діденко «ФАКТАМ» читайте в матеріалі: Синоптикиня Наталія Діденко назвала дату похолодання і пояснила, чому українці скаржаться на погоду.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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