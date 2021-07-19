У Києві — ураган і сильна злива: відео негоди

На столицю, як і в минулі вихідні, обрушилася сильна злива з ураганним вітром і грозою.

У мережу вже починають викладати фото і відео стихії. Так, візажист Тіна Цимбалюк показує, що коїлося на столичній Шулявці.

«Київ Зараз» повідомляє про перші ДТП через негоду — машину занесло на проспекті Перемоги.

Закрили столичну станцію метро «Берестейська» — в касовий зал зайшла «велика вода». «Київ Оперативний» показує, що діється на вулиці поруч зі станцією.

А «Х…й Київ» викладає у мережу відео затопленого переходу на «Берестейській».

«Весело» і на вулицях міста.

А ось "водоспад" у метро "Академмістечко".

Нагадаємо, що 17 липня в Київській області в результаті падіння дерев під час негоди загинуло двоє людей, один госпіталізований.

На понеділок, 19 липня, синоптики обіцяли дощі з грозами на заході, півночі та в центрі країни.

Фото автора.

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