До +36 та грозові дощі: синоптики назвали регіони, де суттєво похолодає

Спекотна погода в Україні поступово зміниться дощами. Починаючи з 19 липня, грози і град пройдуть в західних областях, на півночі і в ряді центральних регіонів. 20 липня опади поширяться ще й на південні регіони, а 21 липня в дощах буде вся територія України. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

19 липня спека до +36 збережеться на сході і на курортах Чорного і Азовського морів. У всіх інших регіонах стане відчутно прохолодніше. У західних областях оголошено штормове попередження через сильні зливи.

20 липня денні температури продовжать йти на спад. На заході похолодає до + 21−22 градусів. Дощі не дійдуть лише до східних і північно-східних областей.

21 липня погоду буде формувати вже не антициклон, а холодні повітряні маси з Атлантики. Температура по всій Україні вирівняється, погодні контрасти поступово зникнуть. Вдень на заході до +25, на півдні до +30. Після того, як в південних і східних регіонах пройдуть дощі, там температура теж знизиться до +25.

Народний синоптик Леонід Горбань чекає, що після дощів липень наостанок ще здивує спекотною погодою, і термометри покажуть більше +30. А фахівець Українського гідрометцентру Наталія Птуха вважає, що в цілому за підсумками липня температура буде близькою до кліматичної норми, а тиждень з 19 по 25 липня очікується помірно теплим.

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