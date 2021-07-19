Нічні морози, дощі і сніг: синоптик прогнозує холодну осінь

Народний синоптик Леонід Горбань, який стверджує, що до середини останнього місяця літа температура вдень буде підніматися до позначки +40 градусів, прогнозує досить холодну осінь.

В інтерв'ю «Сегодня» він спрогнозував, що у першій декаді вересня буде тепло, а з другої похолодає, почнуться дощі.

«На початку третьої декади вересня можливі два-три дні «бабиного літа», — стверджує Леонід Горбань і додає, що у середині холодного і сухого жовтня це саме літо буде тривалішим. А ось під кінець місяця пройдуть сильні дощі, а ночами будуть заморозки.

«Холода продовжаться і у листопаді, очікуються дощі і ранній сніг», — додав народний синоптик.

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Також читайте ексклюзивне інтерв'ю з Леонідом Горбанем, який не виключає, що у 2024 році Україна і південь Східної Європи очікує посуха.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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