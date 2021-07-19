«Спеки вистачить з лишком»: синоптик прогнозує стабільні +40 у серпні

Народний синоптик Леонід Горбань, який раніше прогнозував спекотний початок серпня, запевняє, що до середини останнього місяця літа температура вдень підніматиметься до позначки +40 градусів.

За його прогнозом, як пише «Сегодня», дощів у серпні майже не буде, а спеки вистачить з лишком — сонечко світитиме з неба, де не буде жодної хмаринки.

Читайте також: «Спеку, що нам „постачає“ Росія, скоро полегшать атлантичні „віяння“: синоптик Укргідрометцентру — про температурні тенденції цього літа».

Певний «відпочинок» природа надасть українцям після 18 серпня, коли протягом кількох днів денна температура різко знизиться до +20+22 градусів. А перед Днем Незалежності, 24 серпня, стовбчики термометрів знов підуть у гору — до +26+28 градусів.

Читайте також: «Мало дощів і багато спеки: народний синоптик розповів, коли ж температура почне знижуватися».

Літо закінчиться, як запевняє Леонід Горбань, проливним дощем.

З огляду на спекотну погоду, в українському МОЗ радять людям, аби з мінімальним збитком для здоров'я пережити «гарячі» дні, багато пити, але при цьому не форсувати події і не випивати більше 1,5 літри води на годину.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

473

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter