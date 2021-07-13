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Погода

Новий погодний рекорд: кияни пережили найспекотнішу ніч за останні 100 років

16:04 13 липня 2021
спека

Ніч на 12 липня в Києві, що пережив штормове попередження, виявилася найспекотнішою за весь період синоптичних спостережень. Це констатувала Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Температура в темну пору доби не опустилася нижче + 22 ° С, що на 0,6 ° С вище, ніж попереднє рекордне значення, зафіксоване в 1922 році.

Крім того, метеорологи заявили, що з початку року в Києві встановлено вже 21 температурний рекорд.

Нагадаємо, синоптик Наталія Діденко попередила про високої денної температури, яка 14 липня охопить Україну повсюдно. Згідно з її прогнозом, 14 июля істотні опади в Україні не очікуються, «натяк на вологість» можливий хіба що в Київській і Одеській областях.

МОЗ же поширив серед населення пам'ятку про те, як з мінімальним збитком для здоров'я пережити спеку. Фахівці-медики вчать, що в спекотну погоду дуже важливо багато пити, але при цьому не форсувати події і не випивати більше півтора літрів на годину.

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