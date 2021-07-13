«Гаряча пательня»: відомий синоптик прогнозує неймовірну спеку до + 35

Якщо народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що цього тижня на півдні України стоятиме спека до +36 градусів і вище, то синоптик Наталка Діденко попереджає про високу денну температуру, яка охопить Україну 14 липня повсюдно.

«Середа в Україні буде спекотною й сухою», — прогнозує Наталка Діденко і додає: «Диктатура спеки в Україні триває і триватиме. На цьому тижні — точно».

14 липня істотні опади в Україні не очікуються, «натяк на вологість» — лише у Київській та Одеській областях. Температура вдень — до +29 +35 градусів, вночі — до +17 +24 градусів.

У Києві в середу теж буде спекотно: +31 +33 градуси протягом дня. «І на такій гарячій пательні столичні жителі шкваритимуться ще мінімум тиждень», — «обнадіяла» Наталка Діденко.

Раніше синоптик прогнозувала, що ослаблення спеки в Україні можна чекати не раніше 19−20 липня.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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