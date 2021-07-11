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Погода

На Херсонщині до +36: прогноз народного синоптика для відпочивальників у Скадовську, Лазурному і Залізному Порту

12:10 11 липня 2021
Прогноз погоди

На курортах Херсонської області протягом другої половини липня буде спекотно. Такий прогноз зробив відомий народний синоптик Леонід Горбань.

«На Херсонщині на наступному тижні денна температура з нинішніх 32−34 підніметься до 34−36 градусів, трохи спаде до 20 липня, а потім до кінця місяця буде триматися на рівні 30−32 вище нуля. Дощі з кількістю опадів від 1 до 6 мм там прогнозуються 17, 19 і 30 липня», — говорить він.

За прогнозом синоптика, також можливі дощі з бурями.

«На ці вихідні і через два тижні після них (прогнозуються. — Авт.) дощі з бурями і опадами на рівні 8−12 мм», — сказав Горбань.

Більш докладно про прогноз погоди на другу половину літа від Леоніда Горбаня читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ»: Мало дощів і багато спеки: народний синоптик розповів, коли ж температура почне знижуватися.

Фото: pixabay.com

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