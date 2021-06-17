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Погода

Прогноз синоптиків виявився точним: у Мелітополі підтопило нижню частину міста

8:07 17 червня 2021
підтоплення

Регіони країни продовжують «поливати» дощі — якщо раніше потужна злива «погуляла» Одесою та околицями, то у четвер, 17 червня, підтопило частину Мелітополя.

Як повідомляє «РІА Мелітополь», прогноз синоптиків виявився точним — місто з ночі заливає дощ.

При цьому найбільше води збирається у районі Мелітопольського РУПа і на перетині вулиць О. Невського та Костенка.

Основна частина вулиці О. Невського поки проїзна, але дощ посилюється. Видання відзначає, що у сьогоднішньому прогнозі синоптиків — шквальний вітер та град.

«Неспокійно» і в інших областях південного сходу України. Як повідомляє «ТСН», у Дніпропетровській і Миколаївській областях затопило двори і вулиці, а машини «плавали» по дверцята у воді.

Так, у Дніпрі, як стверджують у мерії, випала тримісячна норма опадів. Через занадто високий рівень води довелося навіть зупинити рух деяких трамваїв. З доріг екстрені служби прибрали 15 дерев, що впали, а у центрі вода підмила паркан ліцею — стінка завалилася на тротуар. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач прогнозував, що третя декада червня порадує українців літньою спекою, і що дощі будуть «зрідка можливі».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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