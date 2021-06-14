Дощі з грозами повертаються, але не скрізь: відомий синоптик назвала регіони, які негода обійде стороною

Після порівняно холодної весни літо також не поспішає балувати українців теплом. Так, початок тижня буде відзначено поверненням короткочасних дощів з грозами.

Про це написала в своєму Telegram синоптик Наталія Діденко.

Порівняно сухо, на думку експерта, буде на Волині, в Рівненській і Львівській областях, а також на Приазов'ї.

Тим часом 15 червня більшості областей України протягом дня буде домінувати комфортна температура повітря — 20−25 градусів, а на сході — до 27 градусів.

У Києві 15 червня очікуються дощ і гроза. Температура повітря складе 23−26 градусів.

«Тиждень в цілому буде теплою, до помірної спеки, дощі — періодичні», — констатує синоптик.

Нагадаємо, в липні і серпні синоптики прогнозують аномальну спеку до плюс 40.

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