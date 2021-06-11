В Україну йде похолодання: синоптики розповіли про погоду на вихідні

Український гідрометцентр попередив про похолодання, яке принесе в нашу країну холодний атмосферний фронт з північного заходу континенту.

Так, 13−14 червня в Україні очікуються короткочасні грозові дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15−20 м/с, а вночі 13 червня в західних областях — значні дощі.

Температура вночі становитиме 9−15 градусів, вдень в західних, північних областях, 14 червня на Правобережжі 16−22°, на решті території — 20−26°.

А найближчої ночі в країні буде переважно без опадів, 12 червня вдень місцями невеликі короткочасні дощі і грози. Температура вночі становитиме 11−16 градусів, вдень — 21−26 градусів.

А ось циклон, який протягом тижня викликав у більшості областей переважно дощову погоду з грозами, втратить свою силу.

Нагадаємо, негода, що розгулялася в Україні, зруйнувала дорожнє покриття в місті Ізюм на Харківщині, а в Одесі півгодинна злива залила навіть салони машин.

Про погоду в найближчі дні, а також прогнози синоптиків на червень читайте в авторському матеріалі на сайті «ФАКТІВ».

фото vgorode.ua/

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