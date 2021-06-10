На шашлики не розраховуйте: синоптики обіцяють вихідні з грозами

У четвер, 10 червня, православні та греко-католики відзначають Вознесіння Господнє. Вважається, якщо в це свято йде дощ, літо буде холодним і дощовим, з великою кількістю гроз.

Наскільки справедливі народні прикмети та до якої погоди готуватися найближчим часом — з цим запитанням «ФАКТИ» звернулися до синоптиків.

У п'ятницю, 11 червня, грози накриють усю країну, швидкість вітру — близько 10 метрів в секунду. Денна температура повітря — плюс 22−25 градусів.

У суботу, 12 червня, грози очікуються по всій території країни, за винятком Києва, Одеси та Ужгорода, швидкість вітру — близько 10 метрів в секунду. Денна температура повітря 22−25 градусів тепла.

У неділю, 13 червня, на всій території можливі грози, за винятком Луганської та Донецької областей. Швидкість вітру — близько 10 метрів в секунду. Вдень місцями на заході плюс 20, на півдні та сході місцями до 26 градусів тепла.

У понеділок, 14 червня, грози перемістяться на схід, швидкість вітру — близько 10 метрів в секунду. Вдень на заході плюс 20, на сході місцями — до 26 градусів тепла.

— З 23 червня і до кінця першого літнього місяця очікується помірно тепла погода, — каже народний синоптик Леонід Горбань.

Інший народний синоптик Володимир Деркач зазначає:

— У другій декаді червня спочатку похолодає вночі, але потім знову прийде тепло. Під кінець другої десятиденки можливі дощі. Третя декада червня порадує літньою спекою, зрідка можливі дощі, — прогнозує він.

Більш докладний прогноз погоди на літо Володимир Деркач дав в інтерв'ю «ФАКТАМ».

Як повідомляли «ФАКТИ» раніше, директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда проаналізував статистку за останні 20 років і впевнений, що літо буде спекотним: «Не може бути літо зараз холодним… Особливо у липні та серпні температура повітря буде значно вище норми. Велика кількість днів вона буде досягати плюс 30−35, а іноді — навіть плюс 40 градусів».

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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